08:21 28.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области произошло массовое ДТП из-за халатности водителя - ФОТО

Четыре пострадавших и покореженные авто – таким результатом стало несоблюдение правил дорожного движения водителем автомобиля MG на трассе в Луганской области.

В Луганской области произошло массовое ДТП из-за халатности водителя - ФОТО

По информации пресс-службы полиции области, столкновение произошло неподалеку села Воеводовка.

На месте инцидента было установлено, что виновник происшествия водитель автомобиля MG, не заметил светофор и поехал на красный цвет. После чего выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Иж-2717.

Так, в результате столкновения травмы получили водители и пассажиры двух авто. Пострадавших не стали госпитализировать в медицинское учреждение, они получили всю необходимую помощь на месте ДТП.

Правоохранители устанавливают все причины аварии, проводится проверка транспортных средств.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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