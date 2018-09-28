В Киевской "хрущевке" заживо сгорело два человека - ФОТО

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема сгорела квартира. На место происшествия был направлен наряд спасателей. Прибыв на место происшествия, пожарные установили источник возгорания на 5 этаже "хрущовки".

Уже после ликвидации пожара, внутри жилища были найдены обугленные тела двоих человек. В ходе тушения пожара принимали участие 3 бригады пожарных, рядом работали "скорая" и экипаж патрульной полиции. На ликвидацию огня у пожарных ушло около часа.

Жильцов соседних квартир пришлось временно эвакуировать.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева произошел пожар в жилом доме. Из-за сильного огня люди, чтобы спастись выпрыгивали из окон.