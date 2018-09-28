В Киеве неизвестный поджог элитный Mercedes ML

Огонь вспыхнул в районе передней части иномарки около 4 утра. На место происшествия прибыли спасатели, которых вызвала владелец автомобиля. Огненное пламя было высотой в несколько этажей.

В результате пожара, передняя часть Mercedes сгорела полностью. Огнем также зацепило припаркованную рядом Toyota RAV4, но хозяин машины успел отогнать машину от горящего Mercedes.

"Я смотрел телевизор, сигнализация сработала. Выглянул с балкона и сразу выбежал в первом, что попалось под руку. Поплавился бампер и фара, могло быть хуже", - рассказал пострадавший автомобилист.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве по адресу Оноре Де Бальзака неизвестные подожгли микроавтобус.