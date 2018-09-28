В Киеве неизвестный поджог элитный Mercedes ML

В ночь пятницы, 28 сентября, во дворе дома на улице Андрющенко, 4, сгорела иномарка. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Огонь вспыхнул в районе передней части иномарки около 4 утра. На место происшествия прибыли спасатели, которых вызвала владелец автомобиля. Огненное пламя было высотой в несколько этажей.
В результате пожара, передняя часть Mercedes сгорела полностью. Огнем также зацепило припаркованную рядом Toyota RAV4, но хозяин машины успел отогнать машину от горящего Mercedes.
"Я смотрел телевизор, сигнализация сработала. Выглянул с балкона и сразу выбежал в первом, что попалось под руку. Поплавился бампер и фара, могло быть хуже", - рассказал пострадавший автомобилист.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве по адресу Оноре Де Бальзака неизвестные подожгли микроавтобус.