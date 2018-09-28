В Ивано-Франковской области в ДТП пострадали малолетние дети - ФОТО

Отмечается, что Водитель автомобиля "MAZDA" хотел объехать автомобиль ЗИЛ, который стоял на обочине, и выехал на встречную полосу где и столкнулся с автомобилем марки "Opel Vivaro".

Последствием аварии стало ранение пятерых человек, все они пассажиры минибуса. Среди пострадавших дети 5 и 9 лет, все они госпитализированы в больницу и находятся в тяжелом состоянии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами начато досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице на пересечении улиц возле проспекта Валерия Лобановского, столкнулись грузовик и легковушка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.