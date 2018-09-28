На столичном ЖД вокзале сообщили о минировании железнодорожного состава

Буквально час назад на площади Вокзальной аноним под неизвестным номером сообщил о минировании поезда сообщением "Киев-Мариуполь". Рейс был немедленно снят пути, все 700 пассажиров были эвакуированы и сейчас ожидают другого поезда.

На место происшествия прибыли профильные службы Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Пользователя с неизвестным номером разыскивает полиция.

По указанным фактам открыты уголовные дело по статье заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно СБУ задержала двух " телефонных террористов".