На столичном ЖД вокзале сообщили о минировании железнодорожного состава

Маршурт поезда "Киев-Мариуполь" сняли с пути, транспор оказался заминированным. Об этом передает
Буквально час назад на площади Вокзальной аноним под неизвестным номером сообщил о минировании поезда сообщением "Киев-Мариуполь". Рейс был немедленно снят пути, все 700 пассажиров были эвакуированы и сейчас ожидают другого поезда.
На место происшествия прибыли профильные службы Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Пользователя с неизвестным номером разыскивает полиция.
По указанным фактам открыты уголовные дело по статье заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно СБУ задержала двух " телефонных террористов".