21:38 28.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине "самозваный внук" выращивал во дворе своего "дедушки" марихуану - ФОТО

На Луганщине у пенсионера полицейские изъяли 14 кг наркотиков. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.
 

На Луганщине

Плантацию с наркотическими растениями правоохранители обнаружили в пгт. Станица Луганская, где живет дедушка, в хозяйственной постройки.

В ходе проведения обысков полсмены изъяли 14 килограммов вещества растительного происхождения, каннабис, приборы для употребления наркотических средств путем курения и 20 кустов конопли.

Прокуратура области уже возбудила уголовное производство по ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Винковое Мукачевского района местный житель оборудовал на своем участке плантацию марихуаны


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