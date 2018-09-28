На Луганщине "самозваный внук" выращивал во дворе своего "дедушки" марихуану - ФОТО

Плантацию с наркотическими растениями правоохранители обнаружили в пгт. Станица Луганская, где живет дедушка, в хозяйственной постройки.

В ходе проведения обысков полсмены изъяли 14 килограммов вещества растительного происхождения, каннабис, приборы для употребления наркотических средств путем курения и 20 кустов конопли.

Прокуратура области уже возбудила уголовное производство по ст. 310 УК Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Винковое Мукачевского района местный житель оборудовал на своем участке плантацию марихуаны.