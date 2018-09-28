12:11 28.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике самолет попал в зону турбулентности, пострадали почти 30 человек

Самолет Airbus A320 авиакомпании Volaris попал в зону турбулентности на высоте 11,5 тысяч метров.

В Мексике самолет попал в зону турбулентности, пострадали почти 30 человек

Об этом сообщает управление гражданской авиации Мексики.

Пассажирский самолет вылетел из западной Мексики, города Гвадалахала, который находится в штате Халиско. В частности, на полпути, не долетев до пункта назначения, самолет попал в зону сильной турбулентности. Он направлялся в сторону границы с США, в город Тихуана, так как это был внутренний рейс. 

После посадки было госпитализировано восемь пассажиров и четыре стюардессы. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Однако, стоит отметить, что данные Офиса гражданской авиации Мексики сведетельствовали об уровне турбулентности как "умеренный". 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с пятого октября заходит грузинская авиакомпания Myway Airlines, которая будет летать из Тбилиси в Киев.


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