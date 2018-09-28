В Мексике самолет попал в зону турбулентности, пострадали почти 30 человек

Об этом сообщает управление гражданской авиации Мексики.

Пассажирский самолет вылетел из западной Мексики, города Гвадалахала, который находится в штате Халиско. В частности, на полпути, не долетев до пункта назначения, самолет попал в зону сильной турбулентности. Он направлялся в сторону границы с США, в город Тихуана, так как это был внутренний рейс.

После посадки было госпитализировано восемь пассажиров и четыре стюардессы. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Однако, стоит отметить, что данные Офиса гражданской авиации Мексики сведетельствовали об уровне турбулентности как "умеренный".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с пятого октября заходит грузинская авиакомпания Myway Airlines, которая будет летать из Тбилиси в Киев.