13:11 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове пять человек отравились угарным газом

Во Львове в одном из жилых домов угарным газом отравились пять человек. Среди пострадавших - 14-летний подросток и четыре взрослых, все они были госпитализированы в ближайшую больницу города.

Во Львове пять человек отравились угарным газом

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

Отметим, что инцидент произошел по улице Брюховицкой, который оснащен двухконтурным газовым котлом. Какая основная причина ЧП до сих пор неизвестна. В данное время спасатели устанавливают все обстоятельства случившегося.

По словам медиков, наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, тошнота, одышка и головокружение. Пострадали двое женщин в возрасте 45 и 81 год, мужчины 49 и 21 год и 14-летний подросток.

"Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были направлены в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ороде Бердичев Житомирской области в понедельник, 5 марта, в частном доме полиция обнаружила тела восьми человек. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом. 


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