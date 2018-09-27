Во Львове пять человек отравились угарным газом

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

Отметим, что инцидент произошел по улице Брюховицкой, который оснащен двухконтурным газовым котлом. Какая основная причина ЧП до сих пор неизвестна. В данное время спасатели устанавливают все обстоятельства случившегося.

По словам медиков, наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются головная боль, тошнота, одышка и головокружение. Пострадали двое женщин в возрасте 45 и 81 год, мужчины 49 и 21 год и 14-летний подросток.

"Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были направлены в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ороде Бердичев Житомирской области в понедельник, 5 марта, в частном доме полиция обнаружила тела восьми человек. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом.