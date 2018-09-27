В Запорожье внедорожник прокатил пенсионерку на капоте - ФОТО

В Запорожье произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Правоохранители установили, что водитель внедорожника проигнорировал пешеходный переход, по которому двигалась пенсионерка. Автомобиль летел на большой скорости и зацепил бабушку капотом.
В результате наезда женщина получила несовместимые с жизнью повреждения. Пенсионерка умерла до приезда скорой помощи.
В данное время копы осматривают место инцидента и устанавливают все причины инцидента.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице на пересечении улиц возле проспекта Валерия Лобановского, столкнулись грузовик и легковушка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.