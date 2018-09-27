13:32 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье внедорожник прокатил пенсионерку на капоте - ФОТО

В Запорожье произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Запорожье внедорожник прокатил пенсионерку на капоте - ФОТО

Правоохранители установили, что водитель внедорожника проигнорировал пешеходный переход, по которому двигалась пенсионерка. Автомобиль летел на большой скорости и зацепил бабушку капотом.

В результате наезда женщина получила несовместимые с жизнью повреждения. Пенсионерка умерла до приезда скорой помощи.

В данное время копы осматривают место инцидента и устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице на пересечении улиц возле проспекта Валерия Лобановского, столкнулись грузовик и легковушка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.


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