17:12 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате ДТП в Северодонецке пострадали четверо людей - ФОТО

В Северодонецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате чего пострадало четыре человека.

В результате ДТП в Северодонецке пострадали четверо людей - ФОТО

Об этом сообщает на сайте ГУ НПУ в Луганской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля MG не соблюдал правила дорожного движения  в направлении г. Рубежное, после чего допустил столкновения с автомобилем "Иж-2717". В результате аварии пострадали водитель и два пассажира MG и 48-летний водитель "Иж-2717".

"Четверо пострадавших и изуродованные машины", - говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что водитель автомобиля MG, проигнорировав красный свет светофора, выехал на встречную полосу в направлении г. Рубежное и столкнулся с автомобилем "Иж-2717". В результате аварии пострадали водитель и два пассажира MG и 48-летний водитель "Иж-2717".

По данным факту открыто уголовное дело по ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом в Броварском районе на светофоре у послека Княжичи столкнулось две иномарки. 


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