11:58 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области в учебном заведении обнаружена вспышка гепатита

В одной из школ в Одесской области массовое количество учеников заболело вирусным заболеванием – гепатитом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одессы.

В Одесской области в учебном заведении обнаружена вспышка гепатита

В селе Соше-Островское зарегистрировано острое заболевание девяти учеников школы на вирусный гепатит. Уже сотрудники лаборатории взяли необходимые образцы для анализов.

Предполагается, что основной причиной вспышки может быть нарушение санитарных норм или же соблюдение гигиены в учебном заведении.

В данное время правоохранители вместе с сотрудниками лаборатории устанавливают все причины инцидента.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ. Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они.


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