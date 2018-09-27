14:10 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киево-Печерской лавре украли икону – ФОТО

Вчера, 26 сентября, из Киево-Печерской лавры неизвестный мужчина во второй половине дня украл икону Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Киево-Печерской лавре украли икону – ФОТО

Как отмечается, о пропаже иконы служители сообщили в полицию сразу после того, как не обнаружили на стене старинный образ. Прибыв на место инцидента сотрудники правоохранительных органов обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи.

По словам полицейских, на видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал и потихоньку снял икону со стены.

В свою очередь церковники отметили, что неизвестный выкрал икону "Святого Великомученика Георгия Победоносца" размером 45х37 см. Ее точная стоимость доподлинно неизвестна, но икона старинная.

"Вор икону упаковал в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан смог незаметно вынести украденное с территории Лавры", - подчеркнули стражи порядка.

В настоящее время следователи открыли дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. Злоумышленник объявлен в розыск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вандалы подожгли храм Преображения Господня в Киеве. Целью злоумышленников было именно разрушение самого храма. 


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