10:58 27.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204464:nastya

В Харькове BMW влетело в маршрутку с людьми - ВИДЕО

Сегодня утром 27 сентября, водитель BMW X5 на всей скорости влетел в маршрутку полною людьми. Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

В Харькове BMW влетело в маршрутку с людьми - ВИДЕО

Кок отмечается, иномарка влетела в общественный транспорт на большой скорости. Водителя и пассажира авто в тяжелом состоянии забрала скорая. Кроме того, различные травмы получили четыре человека в маршрутке.

"Судя по первой информации - ребята возвращались с ночного какого-то праздненства", - отметил на своей странице в Facebook глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

В данное время полиция города устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


Поделиться
Читайте также:
 
Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей Анджелина Джоли шокировала своих поклонников новым образом - ФОТО Кабмин на следующей неделе определится когда начнется отопительный сезон, - Зубко Россия совместно с шести странами СНГ начали крупные учения военной авиации — ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив