В Харькове BMW влетело в маршрутку с людьми - ВИДЕО

Кок отмечается, иномарка влетела в общественный транспорт на большой скорости. Водителя и пассажира авто в тяжелом состоянии забрала скорая. Кроме того, различные травмы получили четыре человека в маршрутке.

"Судя по первой информации - ребята возвращались с ночного какого-то праздненства", - отметил на своей странице в Facebook глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

В данное время полиция города устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.