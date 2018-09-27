В Италии вновь начались пожары

Отмечается, что пожар на Монте-Серра в провинции Пиза не утихает. К примеру, в районе Лугнано в муниципалитете Викопизано произошло повторное возгорание, его хорошо видно даже на большом расстоянии.

Пожарные службы пытаются устранить возгорание и постараться избежать распространение его на большие территории. Что касается другой стороны муниципалитета Кальчи, то там пожар практически полностью ликвидирован.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в недействующей новостройке во Львовской области произошло сильнейшее возгорание. На место инцидента отправились несколько машин пожарно-спасательных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать спустя двух часовой работы спасателей.