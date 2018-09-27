15:34 27.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии вновь начались пожары

В четверг 27 сентября, в итальянских горах вновь возобновились пожары неподалеку провинции Пиза. Как сообщает агентство ANSA, для ликвидации возгорания была привлечена пожарная авиация.

В Италии вновь начались пожары

Отмечается, что пожар на Монте-Серра в провинции Пиза не утихает. К примеру, в районе Лугнано в муниципалитете Викопизано произошло повторное возгорание, его хорошо видно даже на большом расстоянии.

Пожарные службы пытаются устранить возгорание и постараться избежать распространение его на большие территории. Что касается другой стороны муниципалитета Кальчи, то там пожар практически полностью ликвидирован.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в недействующей новостройке во Львовской области произошло сильнейшее возгорание. На место инцидента отправились несколько машин пожарно-спасательных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать спустя двух часовой работы спасателей.


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