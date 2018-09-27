Шторм "Куйсма" в Финляндии оставил без света тысячи людей

Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания в Финляндии - Yle.

Как отмечается, в данное время около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без света. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.

К примеру, в Пори за минувшие сутки зарегистрировано около 60 вызовов спасательных служб, связанных с падением деревь

По словам очевидцев происшествия, шторм был настолько сильным, что повалил деревья и вызвал перебои в электроснабжении. Кроме того, из-за сильного ветра повреждены фасады и крыши домов, автомобили.

Добавим, в течение дня шторм будет двигаться на восток. В южной и центральной частях страны ожидается усиление ветра до 17 – 22 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тропический шторм "Флоренция" перешел в категорию ураганов. В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки.