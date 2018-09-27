17:32 27.09.2018 | Происшествия | Новости
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Шторм "Куйсма" в Финляндии оставил без света тысячи людей

По состоянию на четверг, 27 сентября, продолжает бушевать на западном побережье Финляндии сильнейший шторм "Куйсма", который оставил тысячи людей без электричества.

Шторм

Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания в Финляндии - Yle.

Как отмечается, в данное время около 14 тысяч домашних хозяйств остаются без света. Больше всего таких хозяйств было в Пору, Эурайоки, Кристиинанкаупунки и Мерикарвия.

К примеру, в Пори за минувшие сутки зарегистрировано около 60 вызовов спасательных служб, связанных с падением деревь

По словам очевидцев происшествия, шторм был настолько сильным, что повалил деревья и вызвал перебои в электроснабжении. Кроме того, из-за сильного ветра повреждены фасады и крыши домов, автомобили.

Добавим, в течение дня шторм будет двигаться на восток. В южной и центральной частях страны ожидается усиление ветра до 17 – 22 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тропический шторм "Флоренция" перешел в категорию ураганов. В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. 


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