15:25 26.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области произошел мощный пожар - ВИДЕО

В недействующей новостройке во Львовской области произошло сильнейшее возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во Львовской области произошел мощный пожар - ВИДЕО

На место инцидента отправились несколько машин пожарно-спасательных подразделений. Возгорание удалось ликвидировать спустя двух часовой работы спасателей.

В результате пожара было уничтожено деревянное перекрытие между первым и вторым этажом и крыша здания.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на рядом припаркованные машины, поэтому от уничтожения огнем было спасено два грузовых автомобиля и прицеп.

Стоит добавить, что к ликвидации пожара было привлечено 23 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. В данное время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру. По словам водителя грузовика, в ходе движения он заметил что в кузове начался пожар. После чего, мужчина остановил грузовик и выбежал из машины. К счастью, водитель не пострадал, сама "Газель" выгорела дотла, включая колеса.


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