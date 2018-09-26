Во Львовской области поезд протаранил автомобиль - ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел по причине 20-летнего водителя транспортного средства, который выехал на пешеходный переход железнодорожного переезда.

Так, из-за этого произошло столкновение с поездом. Автомобиль полностью разгромлен, а водитель был доставлен в отделение реанимации. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Правоохранители устанавливают все причины случившегося, и допрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.