12:59 26.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области поезд протаранил автомобиль - ФОТО

В городе Броды Львовской области произошла авария на железнодорожном переезде. Водитель Нивы хотел проскочить мимо поезда, однако не успел. Об этом сообщает пресс-служба полиции сегодня 26 сентября.

Во Львовской области поезд протаранил автомобиль - ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел по причине 20-летнего водителя транспортного средства, который выехал на пешеходный переход железнодорожного переезда.

Так, из-за этого произошло столкновение с поездом.  Автомобиль полностью разгромлен, а водитель был доставлен в отделение реанимации. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Правоохранители устанавливают все причины случившегося, и допрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб.  По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб.


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