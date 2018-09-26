В Ровенской области более 20 детей отравились в школе-интернате

Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, в данное время количество заболевших составляет 24 человека. В частности, отравленные сильным токсичным средством 22 ребенка и два работника учебного заведения.

"Госпитализированы в инфекционные отделения 16 больных и еще восемь детей лечатся амбулаторно", - говорится в заявлении.

Предполагается, что возбудителем кишечной инфекции стала сальмонелла ентеритидис. Как показало эпидемиологическое расследование, бактерии заметили в охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока. Судя по всему причиной вспышки инфекции стало несоблюдение правил личной гигиены и нарушение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года в Украине зафиксировано 135 вспышек инфекционных заболеваний желудка. Медики также зафиксировали 67 случаев ботулизма, из которых 3 закончились летальным исходом.