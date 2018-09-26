В Прикарпатье десятки людей удерживали в трудовом рабстве - ФОТО

Правоохранители установили, что все заложники якобы лечились от наркозависимости и алкоголизма, при этом платили за это деньги и тяжело работали. В течении двух лет в рабстве были 32 граждан Украины, из них годовалый ребенок и дети девяти и семи лет.

Отдел полиции Прикарпатья начал расследовать данное дело, и руководством прокуратуры было задержано шесть человек причастных к совершению преступления. Самому старшему преступнику 35 лет, а младшему – 22 года. За содеянное им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми. Преступника задержали во время переправки одной из завербованных украинок рейсом "Киев-Гданьск" через пункт пропуска в аэропорту им. Сикорского. Задержанным оказался 41-летний харьковчанин, который находясь в преступном сговоре с поляком, вербовал девушек 18-30 лет.