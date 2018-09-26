В Перу автобус упал в пропасть, более 20 человек погибли

В результате аварии 21 человек погиб. Еще 15 пассажиров получили травмы.

Как сообщает издание Peru21, инцидент произошел около города Куско. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились 35 человек.

По данным местной полиции автобус вначале столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты в 300 метров.

Напомним, в ночь на среду, 26 сентября, в Николаевской области скоростной поезд Интерсити протаранил легковой автомобиль.

В результате аварии погибли два человека.

Как сообщал УРА-Информ, инцидент произошел на железнодорожном переезде возле станции Лоцкино. Поезд, ехавший по маршруту Херсон-Киев, врезался в Славуту, поскольку водитель автомобиля проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд.