08:32 26.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу автобус упал в пропасть, более 20 человек погибли

В Перу в среду утром, 26 сентября, автобус с пассажирами свалился в пропасть.

В Перу автобус упал в пропасть, более 20 человек погибли

В результате аварии 21 человек погиб. Еще 15 пассажиров получили травмы.

Как сообщает издание Peru21, инцидент произошел около города Куско. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились 35 человек.

По данным местной полиции автобус вначале столкнулся с автомобилем, после чего упал в пропасть с высоты в 300 метров.

Напомним, в ночь на среду, 26 сентября, в Николаевской области скоростной поезд Интерсити протаранил легковой автомобиль.

В результате аварии погибли два человека.

Как сообщал УРА-Информ, инцидент произошел на железнодорожном переезде возле станции Лоцкино. Поезд, ехавший по маршруту Херсон-Киев, врезался в Славуту, поскольку водитель автомобиля проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд.


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