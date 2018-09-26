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В Одессе горел санаторий "Красные зори" - ФОТО

В Одессе в ночь на среду, 26 сентября, произошел пожар в одном из корпусов санатория "Красные зори".

В Одессе горел санаторий

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информация о возгорании на улице Бернандацци поступила около десяти часов вечера.

Пожарные сразу же приступили к тушению, пытаясь не допустить распространения огня на соседние здания. Уже на месте было установлено, что открытым пламенем горит крыша деревянного двухэтажного здания по всей площади. Было проведено оперативное развертывание пожарно-спасательных подразделений и обеспечено тушения огня. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

По состоянию на утро среды угрозы распространения огня на соседние здания нет. Пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания и проливку площади здания. При этом спасатели отметили, что тушение пожара затруднено тем, что здание старое и изготовлена из дерева, крыша обработана легковоспламеняющимся материалом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере " Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате пожара погибли трое детей.


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