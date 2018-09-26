В Николаевской области поезд протаранил легковушки, два человека погибли - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает местное издание Новости N, инцидент произошел на железнодорожном переезде возле станции Лоцкино.

Поезд, ехавший по маршруту Херсон-Киев, врезался в Славуту, поскольку водитель автомобиля проигнорировал звуковую и световую сигнализацию, извещающую о приближении поезда и выехал на железнодорожный переезд.

Интерсити двигавшийся на скорости около 100 километров в час и удар получился настолкьо сильным, что авто и отбросило на расстояние около 200 метров.

На месте дорожно-транспортного происшествия погибли местные жители - водитель и пассажир автомобиля. Авто полностью разбито и восстановлению не подлежит.

Пассажирский поезд задержался примерно на час. Прибывший на место аварии дополнительный тепловоз отбуксировал поезд на ближайшую станцию, откуда он отправился дальше по месту назначения в город Киев. Никто из пассажиров поезда и бригады тепловоза во время аварии не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в Николаевской области микроавтобус столкнулся с поездом. Водитель вопреки световой и звуковой сигнализации выехал на переезд, где столкнулся с поездом.