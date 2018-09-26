Под Харьковом автомобиль врезался в отбойник, два человека погибли - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще двое получили разные травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла после шести часов рану в районе поселка Песочин.

Водитель автомобиля ВАЗ-2106, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник. От сильного удара на месте ДТП погибли два пассажира легковушки - 65-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Скорая помощь увезла в больницу 39-летнего водителя и еще одну пассажирку, 45-ти лет. Оба они находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 26 сентября, в Николаевской области скоростной поезд Интерсити протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека.