В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт

Провал образовался на дороге после дождя. Как сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице Сквира Форум, к счастью никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что на дороге образовался огромный провал, куда упала вся передняя часть автомобиля. Транспортное средство оказалось почти в вертикальном положении.

Автомобиль пришлось вытаскивать при помощи подъемного крана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на территории гаражного кооператива на улице Морозова легковой автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму с водой. Автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги.