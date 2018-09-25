В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт

В поселке Сквира Киевской области в понедельник вечером, 24 сентября, автомобиль провалился в яму.
Провал образовался на дороге после дождя. Как сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице Сквира Форум, к счастью никто из людей в результате инцидента не пострадал.
Вместе с тем очевидцы сообщают, что на дороге образовался огромный провал, куда упала вся передняя часть автомобиля. Транспортное средство оказалось почти в вертикальном положении.
Автомобиль пришлось вытаскивать при помощи подъемного крана.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на территории гаражного кооператива на улице Морозова легковой автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму с водой. Автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги.