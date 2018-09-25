09:35 25.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт

В поселке Сквира Киевской области в понедельник вечером, 24 сентября, автомобиль провалился в яму.

В Сквире Киевской области машина провалилась под асфальт

Провал образовался на дороге после дождя. Как сказано в сообщении, опубликованном на Facebook-странице Сквира Форум, к счастью никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что на дороге образовался огромный провал, куда упала вся передняя часть автомобиля. Транспортное средство оказалось почти в вертикальном положении.

Автомобиль пришлось вытаскивать при помощи подъемного крана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове на территории гаражного кооператива на улице Морозова легковой автомобиль ВАЗ-2103 провалился в яму с водой. Автомобиль провалился передней частью в яму посереди дороги.


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