В Полтавской области столкнулись маршрутка и молоковоз, травмы получили шесть человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Как сообщила пресс-служба полиции области, авария произошла около пяти часов вечера на 157-м километре автодороги Киев-Харьков.

По предварительным данным травмы получили пятеро пассажиров и водитель рейсового микроавтобуса. Скорая помощь увезла в больницу всех пострадавших.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области на автодороге " Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате чего травмы получили пять человек. Среди пострадавших - водитель и пассажиры легковушки.