18:16 25.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В машину известного львовского активиста подбросили гранату - ФОТО

Во Львове мужчина обнаружил в своем личном автомобиле взрывное устройство, после чего позвонил в полицию для расследования всех подробностей дела.

В машину известного львовского активиста подбросили гранату - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отметим, что по прибытию правоохранительных органов  на место инцидента выяснилось, что неизвестные лица разбили стекло в автомобиле Ford Mondeo и подбросили гранату Ф-1. Транспортное средство принадлежит 44-летнему жителю АР Крым.

В настоящее время снаряд полицейские конфисковали и направили на экспертизу. Кроме того, стражи порядка чейчас устанавливает лиц, причастных к инциденту.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркнули в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Во Львове в ночь на среду, 14 марта, на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал. 


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