В машину известного львовского активиста подбросили гранату - ФОТО

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Отметим, что по прибытию правоохранительных органов на место инцидента выяснилось, что неизвестные лица разбили стекло в автомобиле Ford Mondeo и подбросили гранату Ф-1. Транспортное средство принадлежит 44-летнему жителю АР Крым.

В настоящее время снаряд полицейские конфисковали и направили на экспертизу. Кроме того, стражи порядка чейчас устанавливает лиц, причастных к инциденту.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подчеркнули в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Во Львове в ночь на среду, 14 марта, на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв. Тут неизвестные бросили гранату. К счастью никто из людей не пострадал.