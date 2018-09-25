В Крыму легковушка столкнулась с автобусом, пять человек погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Как сообщает пресс-службу тамошнего так называемого "республиканского МВД", инцидент произошел на 62-м километре трассы Красноперекопск - Симферополь.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Он сильного удара погибли все, кто находился в легковом автомобиле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области на автодороге " Киев - Чоп" случилось произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего травмы получили пять человек. Среди пострадавших - водитель и пассажиры легковушки.