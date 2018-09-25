В Кривом Роге маршрутка с людьми влетела в дерево - ФОТО

Отмечается, что на момент аварии в автомобиле находились люди. Так маршрутка №230 не справилась с управлением на улице Сергея Колачевского. В результате сильного столкновения пострадали восемь человек, все они направлены в больницу с различными травмами.

Как сообщают местные СМИ, вероятной причиной аварии стало самочувствие водителя. Предполагается, что за рулем маршрутки ему стало резко плохо, и чтобы избежать аварии с автомобилем он вывернул руль и врезался в дерево.

В данное время на месте инцидента работает полиция и медики. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у подземного перехода в Киеве на ул. Братиславской произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел среагировать на молодого человека, который резко выскочил из-за стены пешеходного перехода прямо на дорогу. Стоит отметить, что этот участок дороги можно пересечь лишь при помощи подземки, других знаков, разрешающих пересечение полосы, тут нет.