В Италии вспыхнул лесной пожар, около 500 человек эвакуировали - ФОТО

Сегодня утром местные власти эвакуировали около 500 человек. Как сообщает AFP, ссылаясь на данные спасателей, скорее всего огонь вспыхнул из-за поджога, а его быстрое распространение было обусловлено сильным ветром.

По состоянию на утро вторника огнем уже охватил около 600 гектаров. На данный момент тушить возгорание пытаются 80 пожарных расчетов, около 50 добровольцев и два самолета.

Пожарные сообщают, что им удалось взять по контроль распространение огня, но его пока полностью не погасили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 сентября, в Днепре произошел масштабный пожар. Тут на открытой территории площадью в тысячу квадратных метров загорелись складские помещения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около двух часов ночи.