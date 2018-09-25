13:15 25.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии вспыхнул лесной пожар, около 500 человек эвакуировали - ФОТО

В регионе Тоскана недалеко от города Пиза на севере Италии в понедельник вечером, 24 сентября, вспыхнули огромные лесные пожары.

В Италии вспыхнул лесной пожар, около 500 человек эвакуировали - ФОТО

Сегодня утром местные власти эвакуировали около 500 человек. Как сообщает AFP, ссылаясь на данные спасателей, скорее всего огонь вспыхнул из-за поджога, а его быстрое распространение было обусловлено сильным ветром.

По состоянию на утро вторника огнем уже охватил около 600 гектаров. На данный момент тушить возгорание пытаются 80 пожарных расчетов, около 50 добровольцев и два самолета.

Пожарные сообщают, что им удалось взять по контроль распространение огня, но его пока полностью не погасили.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 сентября, в Днепре произошел масштабный пожар. Тут на открытой территории площадью в тысячу квадратных метров загорелись складские помещения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около двух часов ночи.


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