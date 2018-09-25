15:44 25.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе российские саперы подорвали магазин, пострадали пять человек

Спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк заявил, что боевики РФ умышленно подорвали продовольственный магазин на востоке Украины, в результате чего ранения получили пять местных граждан.

На Донбассе российские саперы подорвали магазин, пострадали пять человек

Об этом сообщает Главное управления разведки.

Как отмечается, в настоящее время оккупанты в ОРДЛО продолжают скрывать свою преступную деятельность. В частности, командование запретило сообщать личному составу соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" результаты проверки передовых позиций комиссией из РФ. Россияне обнаружили у боевиков многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минировании территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.

В свою очередь местные жители одного из населенных пунктов Донецкой области вышли с протесом против показного минирования, однако поплатились за это.

Сейчас российские войска пытаются переложить вину за данное преступление на "украинских диверсантов".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. 


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