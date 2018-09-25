На Донбассе российские саперы подорвали магазин, пострадали пять человек

Спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк заявил, что боевики РФ умышленно подорвали продовольственный магазин на востоке Украины, в результате чего ранения получили пять местных граждан.
Об этом сообщает Главное управления разведки.
Как отмечается, в настоящее время оккупанты в ОРДЛО продолжают скрывать свою преступную деятельность. В частности, командование запретило сообщать личному составу соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" результаты проверки передовых позиций комиссией из РФ. Россияне обнаружили у боевиков многочисленные факты хищения инженерного имущества и взрывных устройств, хаотического минировании территорий и недостоверность большинства из проверенных карт (схем) минных полей.
В свою очередь местные жители одного из населенных пунктов Донецкой области вышли с протесом против показного минирования, однако поплатились за это.
Сейчас российские войска пытаются переложить вину за данное преступление на "украинских диверсантов".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка.