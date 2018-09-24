В Закарпатской области активисты пикетировали венгерское консульство - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Как отметили очевидцы митинга, недовольные люди подготовили воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также плакаты с просьбой выслать консулов Венгрии из Украины.

Поми этого, митингующие выкрикивали критические лозунги в адрес украинского премьера и президента. В частности, они требовали прекращинея деятельности венгерского консульства в Берегово.

В конце акции митингующие привязали воздушный шарик в виде бутылки, а к дверям консульства положили маштабные версии венгерского загранпаспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел начало проверку подлинность видео, где показана выдача украинцам в Закарпатье паспортов Венгрии.