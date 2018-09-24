15:10 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100204247:labazovych

В Закарпатской области активисты пикетировали венгерское консульство - ФОТО

В понедельник, 24 сентября, в закарпатском городе Берегово прошел митинг у венгерского консульства. Своим протестом активисты пытались достучатся до представителей украинского правительства, чтобы те наконец-то обратили внимение на антиукраинскую политику Венгрии. 

В Закарпатской области активисты пикетировали венгерское консульство - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Как отметили очевидцы митинга, недовольные люди подготовили воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также плакаты с просьбой выслать консулов Венгрии из Украины.

Поми этого, митингующие выкрикивали критические лозунги в адрес украинского премьера и президента. В частности, они требовали прекращинея деятельности венгерского консульства в Берегово.

В конце акции митингующие привязали воздушный шарик в виде бутылки, а к дверям консульства положили маштабные версии венгерского загранпаспорта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел начало проверку подлинность видео, где показана выдача украинцам в Закарпатье паспортов Венгрии.


Поделиться
Читайте также:
 
Мис Украина-2018: 23-летнюю киевлянку лишили короны - ВИДЕО Игра в санкционную рулетку продолжается Во Львовской области без света осталось 239 населенных пунктов Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева на уровне "B-"
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив