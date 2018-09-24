01:00 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно мотоцикл столкнулся с микроавтобусом, погиб мотоциклист

В Ровно в воскресенье, 23 сентября, столкнулись мотоцикл и микроавтобус.

В Ровно мотоцикл столкнулся с микроавтобусом, погиб мотоциклист

В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Как сообщает пресс-служба полиции области, после удара двухколесный транспорт загорелся.

При этом сам мотоциклист от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы. Водитель автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв, - заверили правоохранители, добавив, что водитель Ford Transit совершал разворот, в этот момент в него влетел мотоцикл.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Воздухофлотском проспекте в результате столкновения с полицейским " Приусом" загорелся Opel. По предварительной информации, патрульные ехали по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади, когда им на встречу с улицы Борщаговской выезжал Opel.


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