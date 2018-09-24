В Одессе прогремел взрыв

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты-взрывотехники. По факту взрыва открыто уголовное дело по статьям Незаконное обращение с оружием и Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера в Одессе неизвестные напали на общественного активиста Олега Михайлика. По информации полиции, нападение произошло возле дома активиста. Также сообщалось, что Михайлик сам обратился в полицию. На данный момент он находится в больнице с огнестрельными ранениями. Полиция квалифицировала происшествие как покушение на убийство.

Как сообщал УРА-Информ, на месте нападения на Михайлика сейчас продолжаются следственные действия. В больнице активисту полиция обеспечила охрану. На данный момент он в сознании. В полиции отметили, что все детали события составляют тайну следствия.