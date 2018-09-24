10:15 24.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии пираты захватили экипаж швейцарского судна, среди них есть украинец

Возле побережья Нигерии в понедельник, 24 сентября, пираты взяли в плен 12 членов экипажа швейцарского судна.

В Нигерии пираты захватили экипаж швейцарского судна, среди них есть украинец

Среди похищенных моряки из Филиппин, Словении, Украины, Румынии, Хорватии и Боснии. Как сообщает украинская служба "Радио Свобода", ссылаясь на Нигерийское агентство морского управления и безопасности, семь из похищенных - из Филиппин, еще по одному представителю каждой из остальных пяти вышеназванных стран.

Члены экипажа были похищены из судна, которое направлялось из города Лагос в порт Харкорт.

В дипломатических учреждениях Украины о похищении украинского моряка пока не сообщают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае на родину после длительного заключения вернулись украинские моряки. Украинские граждане приблизительно на протяжении одного месяца незаконно удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера.


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