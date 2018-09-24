В Киеве пьяный автомобилист влетел в здание церкви Иисуса Христа - ФОТО

По предварительной информации, водитель Logan двигался в сторону Драйзера, когад ему на встречу вылетел Lanos. От удара Dacia вылетела на противоположную сторону дороги, а Daewoo на полном ходу врезался в здание церкви Иисуса Христа.

В результате аварии пострадало два человека Loganа: пассажира и водителя госпитализировали в больницу. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что водитель Daewoo имеет явные признаки алкогольного опьянения и в ходе диалога призналась, что немного выпила и села за руль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал подколеса водителя такси.