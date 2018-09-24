14:22 24.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестный закинул "коктейль Молотова" в немецкий микроавтобус - ФОТО

Сегодня, 24 сентября в Киеве по адресу Оноре Де Бальзака неизвестные подожгли микроавтобус. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестный закинул

По информации сторожей, охранявших гаражный комплекс, кто-то ночью самовольно проник на территорию кооператива и поджог микроавтобус, припаркованный на открытой местности.

Охранники увидели, как из-под капота Volkswagen идет дым и бросились тушить автомобиль с помощью огнетушителей. 

 На место происшествия прибыли пожарные, медики и правоохранители. Поймать злоумышленников не удалось. Владелец транспорта уже уведомлен о поджоге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей.


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