В Киеве неизвестный закинул "коктейль Молотова" в немецкий микроавтобус - ФОТО

Сегодня, 24 сентября в Киеве по адресу Оноре Де Бальзака неизвестные подожгли микроавтобус. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По информации сторожей, охранявших гаражный комплекс, кто-то ночью самовольно проник на территорию кооператива и поджог микроавтобус, припаркованный на открытой местности.
Охранники увидели, как из-под капота Volkswagen идет дым и бросились тушить автомобиль с помощью огнетушителей.
На место происшествия прибыли пожарные, медики и правоохранители. Поймать злоумышленников не удалось. Владелец транспорта уже уведомлен о поджоге.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей.