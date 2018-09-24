В Киеве неизвестный закинул "коктейль Молотова" в немецкий микроавтобус - ФОТО

По информации сторожей, охранявших гаражный комплекс, кто-то ночью самовольно проник на территорию кооператива и поджог микроавтобус, припаркованный на открытой местности.

Охранники увидели, как из-под капота Volkswagen идет дым и бросились тушить автомобиль с помощью огнетушителей.

На место происшествия прибыли пожарные, медики и правоохранители. Поймать злоумышленников не удалось. Владелец транспорта уже уведомлен о поджоге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Николаевщине полиция и местные фермеры выловили группу поджигателей частных авто и гаражей.