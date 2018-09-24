11:56 24.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве микроавтобус протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня ночью у подземного перехода в Киеве на ул. Братиславской произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua. 

В Киеве микроавтобус протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел среагировать на молодого человека, который резко выскочил из-за стены пешеходного перехода прямо на дорогу. Стоит отметить, что этот участок дороги можно пересечь лишь при помощи подземки, других знаков, разрешающих пересечение полосы, тут нет.

Друзья погибшего пытались избить водителя и повредили автомобиль.

Водителю пришлось закрыться в авто и ожидать прибытия полиции, так как агрессивные молодчики пытались добраться до мужчина через лобовое стекло, нанося по нему удар металлическими предметами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяный автомобилист влетел в здание церкви Иисуса Христа.


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