10:57 24.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии появились первые жертвы антициклона "Борей"

Штормовой циклон в Германии унес жизнь пожилой пенсионерки. Об этом передает Deutsche Welle.

В Германии появились первые жертвы антициклона

Труп женщины обнаружили представители полиции округа Верхняя Бавария в поселке Эрахими. По предварительной информации, женщина оказалась жертвой стихии, когда пыталась самостоятельно восстановить подачи электроэнергии в дом. 

Спасательные службы за последние выходные получили более 300 звонков с просьбой о помощи по восстановлению подачи воды и электричества. В Поттенштайне ряд жилых домов повреждены упавшими деревьями, некоторые участки дороги оказались заблокированы из-за поломанной кровли домов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин полностью ушел под воды Тихого океана.


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