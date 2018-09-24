В Германии появились первые жертвы антициклона "Борей"

Труп женщины обнаружили представители полиции округа Верхняя Бавария в поселке Эрахими. По предварительной информации, женщина оказалась жертвой стихии, когда пыталась самостоятельно восстановить подачи электроэнергии в дом.

Спасательные службы за последние выходные получили более 300 звонков с просьбой о помощи по восстановлению подачи воды и электричества. В Поттенштайне ряд жилых домов повреждены упавшими деревьями, некоторые участки дороги оказались заблокированы из-за поломанной кровли домов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин полностью ушел под воды Тихого океана.