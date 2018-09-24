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В Донецкой области ликвидировали цех по производству автоматического оружия и боеприпасов

В Донецкой области полицейские анкрыли подпольное производство боеприпасов и огнестрельного оружия. Об этом говорится на официальной страниции Нацполиции. 

В Донецкой области ликвидировали цех по производству автоматического оружия и боеприпасов

Мастерская по изготовлению боеприпасов маскировалась под вывеской магазина штор, где ежедневно производилось смертоносное оружие. Правоохранители изъяли арсенал боевого оружия и боеприпасов.

В ходе проведения обысков было обнаружено: карабин, граната к подствольного гранатомета, крупнокалиберные боеприпасы и более 600 патронов армейского образца.

Задержанным инкриминируется ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи - от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и гранат.


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