17:39 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Львовом в ДТП травмировалось пять человек - ФОТО

Во Львовской области на автодороге "Киев - Чоп" случилось произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего травмы получили пять человек. Среди пострадавших - водитель и пассажиры легковушки.

Под Львовом в ДТП травмировалось пять человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отметили очевидцы аварии, столкнулись автомобили Honda Accord и Peugeot Expert. Там водитель Honda выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель второго транспортного средства и четверо его пассажиров. 

По словам правоохранителей, водитель Peugeot Expert, который получил многочисленные травмы, оказался 32-летним жителем одного из сел Стрыйского района. При этом, его пассажиры также из этого региона в возрасте 28, 31, 51 и 53 лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП. Кроме того, сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.


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