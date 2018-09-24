Под Львовом в ДТП травмировалось пять человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отметили очевидцы аварии, столкнулись автомобили Honda Accord и Peugeot Expert. Там водитель Honda выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения телесные повреждения получил водитель второго транспортного средства и четверо его пассажиров.

По словам правоохранителей, водитель Peugeot Expert, который получил многочисленные травмы, оказался 32-летним жителем одного из сел Стрыйского района. При этом, его пассажиры также из этого региона в возрасте 28, 31, 51 и 53 лет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП. Кроме того, сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.