На АЗС под Киевом мужчина устроил стрельбу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на АЗС под Киевом случилась потасовка между двумя мужчинами. Кто стал инициатором конфликта неизвестно. При этом, один из мужчин выхватил пистолет и начал стрелять.

По предварительным сведениям, сначала злоумышленник выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому. В свою очередь раненный по неизвестным причинам от оспитализации отказался.

В настоящее время оружие полиция конфисковала, поскольку пистолет задержанный хранил без разрешительных документов. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве мужчина во время проверки документов в троллейбусе устроил стрельбу. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.