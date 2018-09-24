16:12 24.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На АЗС под Киевом мужчина устроил стрельбу - ФОТО

Житель поселка Ракитное Киевской области в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из травматического пистолета на автозаправочной станции. В результате инцидента один человек получил незначительное ранение.

На АЗС под Киевом мужчина устроил стрельбу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на АЗС под Киевом случилась потасовка между двумя мужчинами. Кто стал инициатором конфликта неизвестно. При этом, один из мужчин выхватил пистолет и начал стрелять. 

По предварительным сведениям, сначала злоумышленник выстрелил в воздух, а затем еще одним выстрелом попал в ногу другому. В свою очередь раненный по неизвестным причинам от оспитализации отказался.

В настоящее время оружие полиция конфисковала, поскольку пистолет задержанный хранил без разрешительных документов. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве мужчина во время проверки документов в троллейбусе устроил стрельбу. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.


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