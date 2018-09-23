В центре Киева произошло ДТП с участием мотоциклиста - ФОТО

По предварительной информации, столкновение произошло, когда пилот мотоцикла пытался совершить маневр и перестроиться в соседний ряд, но не успел среагировать на таксиста, который также поворачивал в этом направлении.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, его увезла карета скорой помощи. На место инцидента прибыла патрульная полиция, которая будет заниматься установлением обстоятельств аварии.

В социальной сети утверждают, что в связи с инцидентом в этом районе образовалась автомобильная пробка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Окружной произошла смертельная авария с участием иномарки. В результате аварии, мужчина скончался на месте, шофера иномарки увезла скорая.