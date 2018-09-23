В Киеве Opel на полном ходу протаранил полицейских - ФОТО

В Киеве на Воздухофлотском проспекте в результате столкновения с полицейским "Приусом" загорелся Opel. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, патрульные ехали по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади, когда им на встерчу с улицы Борщаговской выезжал Opel.
В итоге, Opel загорелся и водитель кинулся прочь от автомобяля. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, а также выезжали пожарные и дежурили медики.
Сам шофер иномарки сознался, что разговаривал по телефону во время движения и на секунду отвлекся.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Окружной произошла смертельная авария с участием иномарки.