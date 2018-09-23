В Киеве Opel на полном ходу протаранил полицейских - ФОТО

По предварительной информации, патрульные ехали по Воздухофлотскому проспекту в сторону Севастопольской площади, когда им на встерчу с улицы Борщаговской выезжал Opel.

В итоге, Opel загорелся и водитель кинулся прочь от автомобяля. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, а также выезжали пожарные и дежурили медики.

Сам шофер иномарки сознался, что разговаривал по телефону во время движения и на секунду отвлекся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Окружной произошла смертельная авария с участием иномарки.