12:27 23.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неадекватный автомобилист пытался уйти от полицейского патруля - ФОТО

В субботу, 22 сентября, в Киеве на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой столкнулось три иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неадекватный автомобилист пытался уйти от полицейского патруля - ФОТО

По предварительной информации, наряд патрульных попытался остановить водителя автомобиля, который значительно превысил скорость движения. Однако, водитель проигнорировал требования правоохранителей и начал убегать.

Во время погони за беглецом, правоохранители вынуждены были пойти на "таран", чтобы остановить нарушителя. В итоге, от удара Daewoo перевернулся на встречные автомобили. В результате происшествия пострадала девушка из Mitsubishi, ее с легкими травмами госпитализировали в больницу.

При проведении задержание выяснилось, что шофер находился в неадекватном состоянии, в его машине обнаружили психотропные вещества и несколько свертков с коноплей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве, на проспекте Степана Бандеры мотоциклист попал под колеса водителя такси.


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