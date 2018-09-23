16:52 23.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области загорелся цех по обработке дерева

В поселке Дунаевцы Хмельницкой области в складском помещении цеха по переработке древесины загорелись строительные материалы. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.

В Хмельницкой области загорелся цех по обработке дерева

По предварительной информации, по неизвестным причинам загорелся один из складов предприятий со строительными материалами. 

На место происшествия прибыли экипажи спасателей подразделения Ярмолинец, Новой Ушицы, Каменец-Подольского и Хмельницкого, а также местные пожарные команды из сел Томашовка, Маков, ст. Дунаевцы, ст. Балин Дунаевецкого района.

В ходе ликвидации возгорания принимали участие 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

Благодаря слаженной работе спасателей и служб взаимодействия удалось не допустить переброски огня на соседние здания и сооружения предприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Торецк Донецкой области в жилом пятиэтажном доме на ул. Терешковой загорелась квартира. 


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