В Хмельницкой области во время пахотных работ загорелся комбайн

О возгорании рабочего агрегата в профильное ведомство ГСЧС сообщил местный житель. На место происшествия прибыли сотрудники отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Полонное.

По прибытии на место возгорания было установлено, что огнем было охвачено кабину и двигатель транспортного средства. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить опрокидывание огня на поле с сухим подсолнухом, что могло привести к крупномасштабной пожара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Голубивка Сумской области на ходу загорелся автобус, в салоне которого находилось 12 школьников.