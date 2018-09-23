06:00 23.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области во время пахотных работ загорелся комбайн

В послеке Храбузна Полонского района Хмельницкой области посреди рабочего дня загорелся комбайн. Об этом передает ГСЧС Украины.

В Хмельницкой области во время пахотных работ загорелся комбайн

О возгорании рабочего агрегата в профильное ведомство ГСЧС сообщил местный житель. На место происшествия прибыли сотрудники отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Полонное. 

По прибытии на место возгорания было установлено, что огнем было охвачено кабину и двигатель транспортного средства. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить опрокидывание огня на поле с сухим подсолнухом, что могло привести к крупномасштабной пожара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Голубивка Сумской области на ходу загорелся автобус, в салоне которого находилось 12 школьников. 


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