В Днепре в складских помещениях произошел масштабный пожар - ВИДЕО

Тут на открытой территории площадью в тысячу квадратных метров загорелись складские помещения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около двух часов ночи.

Вместе с тем около семи часов утра спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на улице Артельная Амур-Нижнеднепровского района.

Общая площадь пожара составляла 1825 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а среду, 19 сентября, в городе Хмельницкий загорелась школа. На данный момент спасатели эвакуировали детей из здания. Как сказано на сайте местной власти, всех детей вывели в парк - подальше от пожара.