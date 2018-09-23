В Баку произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Оно началось в восемь часов 53 минуты утра. Как сказано на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, повторное извержение вулкана было зарегистрировано в девять часов 58 минут.

Высота выброса грязи составила 200-300 метров. На близлежащей к вулкану территории возникли многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

В свою очередь директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Джейхун Пашаев, на территории которого находится вулкан, заявил, что на вулкане Отман Боздаг произошла эрозия почвы.

Напомним, Отман Боздаг, расположен в 60 километрах от Баку между поселками Сангачал и Гобустан. В последний раз он просыпался 6 февраля 2017 года после 50-летней спячки.

Как сообщал УРА-Информ, 30 марта 2018 года на территории того же Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен.