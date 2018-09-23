Пожар в Торецке: спасателям удалось своевременно ликвидировать пожар и эвакуировать жителей 5-этажки

В поселке Торецкое Донецкой области в жилом пятиэтажном доме на ул. Терешковой загорелась квартира. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.
На место происшествия по вызову прибыли сотрудники 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. Общая площадь пожара составила более 20 кв.м.
Огонь успел охватить балконы и домашние вещи в 4-х квартирах, которые располагались одна над другой, начиная со 2 этажа, а также 2 балкона соседнего подъезда. Спасателям понадобилось 45-минут, чтобы полностью погасить потушить очаги возгорания.
В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 единицы техники и 20 человек личного состава.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Хмельницкой области во время пахотных работ загорелся комбайн.