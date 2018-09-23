09:50 23.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 28 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

На Донецком и Луганском направлении враг на протяжении суток вел огонь в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

С минометов 82-го калибра и пулеметов досталось защитникам Светлодарской дуги. Минометы 120-го калибра были слышны в районе Приазовья и Широкиного. 

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия.  В результате обстрелов не пострадал ни один украинский военный..

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики продолжают нарушать "школьное" перемирие на Донбассе.


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